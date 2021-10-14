Рафик Загрутдинов: Девять жилых домов строят и проектируют по реновации в Кузьминках

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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В столичном районе Кузьминки для переселения горожан по программе реновации жилищного фонда Москвы в настоящее время строятся и проектируются девять жилых зданий. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На этапе строительства находятся пять домов. Они располагаются по адресам улица Шумилова, владение 4, улица Жигулевская, владение 3, улица Зеленодольская, владение 30 (земельный участок 1), Волгоградский проспект, владение 155 и Есенинский бульвар (земельный участок 1). На этапе проектирования находятся четыре новостройки.

В рамках программы реновации в эксплуатацию в Кузьминках уже ввели десять жилых зданий, общая площадь которых составляет 86,45 тысячи «квадратов». Они находятся на улице Юных Ленинцев, на Волгоградском проспекте, на улице Шумилова, а также на Зеленодольской улице.

Загрутдинов подытожил, что новые квартиры в районе получат в общей сложности жители 287 домов, которые подлежат сносу.

Недавно стало известно, что в столичном районе Выхино-Жулебино начали строить два дома, которые примут участников программы реновации жилья в Москве. В доме на Самаркандском бульваре будет 144 квартиры, в том числе 17 однокомнатных, 103 двухкомнатных и 24 трехкомнатных. Новостройка в Ферганском проезде получит 30 однокомнатных, 130 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры. Всего их будет 183. При этом в каждом доме будет по три квартиры, специально оборудованные для маломобильных жильцов.