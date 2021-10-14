Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Михаил Алимов

Общество
Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный
Фото: Роскосмос

На дежурство у космодрома Восточный заступил новый охранник. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своей социальной сети опубликовал видео с роботом «Маркер», который начал патрулировать окрестности секретного объекта.

— «Маркер» заступил на боевое дежурство, — написал он в Twitter и опубликовал видеоролик.

Робототехническая охранная платформа «Маркер» тестируется на территории космодрома научно-техническим центром «Охрана» (ведомственной охраной Роскосмоса) совместно с создателями робота — частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о наиболее интересных инновационных проектах в столице.

Так, среди них машины-беспилотники, предложенные специалистами НИИ «МосТрансПроект» и МАДИ, которые помогают медсестрам из Первой градской больницы на Ленинском проспекте доставить анализы из больничных корпусов в лабораторию.

Еще одним реализованным проектом стало использование спасателями дронов-беспилотников для круглосуточного патрулирования. Для этого была разработана станция автономного базирования, на которой робот-манипулятор меняет дронам аккумуляторы, в результате они могут сутками находиться в воздухе без вмешательства операторов.

Читайте также:
Видеокосмодром Восточныйробот
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте