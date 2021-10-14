Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Фото: Роскосмос

На дежурство у космодрома Восточный заступил новый охранник. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своей социальной сети опубликовал видео с роботом «Маркер», который начал патрулировать окрестности секретного объекта.

— «Маркер» заступил на боевое дежурство, — написал он в Twitter и опубликовал видеоролик.

Робототехническая охранная платформа «Маркер» тестируется на территории космодрома научно-техническим центром «Охрана» (ведомственной охраной Роскосмоса) совместно с создателями робота — частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о наиболее интересных инновационных проектах в столице.

Так, среди них машины-беспилотники, предложенные специалистами НИИ «МосТрансПроект» и МАДИ, которые помогают медсестрам из Первой градской больницы на Ленинском проспекте доставить анализы из больничных корпусов в лабораторию.

Еще одним реализованным проектом стало использование спасателями дронов-беспилотников для круглосуточного патрулирования. Для этого была разработана станция автономного базирования, на которой робот-манипулятор меняет дронам аккумуляторы, в результате они могут сутками находиться в воздухе без вмешательства операторов.