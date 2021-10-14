Выставка номинантов Премии Кандинского открылась в музее современного искусства

Фото: Анна Назайкина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Петровка, 25 Карта всех событий

Московский музей современного искусства и международный культурный фонд Breus Foundation представляют выставку номинантов тринадцатой Премии Кандинского.

Более 700 заявок из десятков городов регионов России поступило для участия в творческом конкурсе. В лонг-лист вошли 34 номинированных произведения искусства и искусствознания. Авторы 16 работ будут бороться за приз в номинации «Проект года». 11 работ представили «Молодые художники». Также премия найдет своего обладателя в номинации «Литература», где представлены семь книг, среди которых две неизданных рукописи.

В числе экспонентов выставки есть как номинанты и лауреаты прошлых лет, так и новые имена. Многие из выдвинутых на Премию Кандинского произведений уже показаны на больших персональных выставках, прошедших в последние три года на различных площадках Москвы, Петербург а и Нижнего Новгорода.

Выставка открыта с 14 октября по 21 ноября, сообщается на сайте музея.

Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу и Всероссийский фестиваль идейного позитивного искусства «Время, вперед!» зовут горожан на выставку «Искусство труда».

Посетители увидят около 200 работ: живопись и графику, цифровой плакат, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Все они отражают трудовую и повседневную жизнь простого рабочего человека.