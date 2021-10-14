Москвичам рассказали о работе метеорологов комплекса городского хозяйства

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Москвичам рассказали о том, зачем комплексу городского хозяйства собственные метеорологи и как работают столичные синоптики.

Специалисты следят за погодой круглосуточно из небольшого кабинета с компьютерами и картами города. Прогноз, как правило, делается на 48 часов вперед. Каждые три часа данные корректируются и обновляются.

Отмечается, что прогнозы комплекса городского хозяйства города более детальные, нежели у Росгидромета. Перед комплексом стоит задача передать данные в диспетчерскую. После этого службы сами принимают решения, как реагировать на прогнозы, рассказала начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина.

Для прогнозов специалисты используют данные Росгидромета, а также информацию с собственных датчиков. По всей Москве установлено 50 метеокомплексов. Они способны измерять температуру, влажность, атмосферное давление, а также скорость ветра. После того, как данные удалось собрать, их передают в специальную систему. Затем синоптики составляет гидродинамические модели и формируют прогноз.

— Метеорология — самая точная наука, наши прогнозы точнее по сравнению с остальными, например экономическими или медицинскими. У метеорологов настолько много данных, что они позволяют дать 100-процентный прогноз на ближайшие три часа и 95-процентный на 48 часов, — уточнила Тимакина.

Отмечается, что переход температуры, когда столбики термометров опускаются ниже ноля, является самым ответственным периодом в работе синоптиков. Они должны проинформировать населения города о возможном гололеде, чтобы избежать ДТП.

Ведущий специалист-синоптик Татьяна Гребнева подытожила, что от работы метеорологов зависит деятельность многих городских служб. Именно поэтому специалистам критически важно спрогнозировать первый снег или сильные осадки, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Ночью в воскресенье, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры воздуха до минус двух градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На следующей неделе похолодание отразится и на дневной норме. В начале недели температура понизится до плюс 5–10 градусов. Кроме этого, в понедельник ожидается небольшой дождь.