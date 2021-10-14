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Захарова заявила, что Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Михаил Алимов

Политика
Захарова заявила, что Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
Фото: МИД РФ

Москва ответит на расширение Евросоюзом санкций в отношении России. Об этом в четверг, 14 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник совет Евросоюза расширил санкционный список в отношении конкретных лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В него вошли восемь новых фигурантов, в том числе граждан России и Украины.

— Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны, — передает ее слова РИА Новости.

По ее словам, такие ситуации усугубляют внутренний украинский раскол, который и так видит весь мир.

Захарова назвала ситуацию «санкционными играми» и отметила, что они имеют политическую подоплеку. При этом к праву никоим образом не относятся.

Также она отметила, что это ясный сигнал для Киева, поощряющего саботаж выполнения Минских соглашений.

Недавно Захарова заявила, что несоответствующие потенциалу амбиции Украина пытается прикрывать с помощью «наглой» внешней политики. Она добавила, что Киев не движется вперед.

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