Захарова заявила, что Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Фото: МИД РФ

Москва ответит на расширение Евросоюзом санкций в отношении России. Об этом в четверг, 14 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник совет Евросоюза расширил санкционный список в отношении конкретных лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В него вошли восемь новых фигурантов, в том числе граждан России и Украины.

— Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны, — передает ее слова РИА Новости.

По ее словам, такие ситуации усугубляют внутренний украинский раскол, который и так видит весь мир.

Захарова назвала ситуацию «санкционными играми» и отметила, что они имеют политическую подоплеку. При этом к праву никоим образом не относятся.

Также она отметила, что это ясный сигнал для Киева, поощряющего саботаж выполнения Минских соглашений.

Недавно Захарова заявила, что несоответствующие потенциалу амбиции Украина пытается прикрывать с помощью «наглой» внешней политики. Она добавила, что Киев не движется вперед.