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В компенсационном доме для обманутых дольщиков в Рязановском появится котельная

Полина Долганова

Город
В компенсационном доме для обманутых дольщиков в Рязановском появится котельная
Фото: pixabay.com
поселение Рязановское, квартал № 99, владение 1.Карта всех событий

Земельный участок в поселении Рязановское предоставят для строительства модульной котельной. Об этом в четверг, 14 октября, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект будет располагаться по адресу поселение Рязановское, квартал № 99, владение 1.

Площадь участка для строительных работ составляет 0,03 гектара. Благодаря котельной в районе удастся присоединить компенсационный дом к сетям теплоснабжения.

Квартиры в жилом доме выдадут дольщикам, которые инвестировали средства в недвижимость в трех проблемных жк, два из которых располагаются в городском округе Щербинка, а один — в поселении Михайлово-Ярцевское.

В настоящее время на объекте ведутся строительные работы. В первом корпусе специалисты укладывают стены, а также проводят монтаж оконных блоков.

Во втором корпусе ремонтники ведут монолитные работы, а также монтируют внутренние инженерные сети.

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков, что позволит восстановить права 6637 граждан. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Как отметил заместитель мэра, с января до середины мая 2021 года в Москве введено в семь корпусов проблемных объектов площадью 141,5 тысячи квадратных метров, благодаря чему ключи от квартир получат 718 семей.

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