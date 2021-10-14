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Врач рассказала, как влияет на давление чрезмерное употребление соли

Марина Найденкова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказала, как влияет на давление чрезмерное употребление соли
Фото: Википедия

Употребление соли в большом количестве может негативно отразиться на состоянии здоровья и привести к повышенному кровяному давлению. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

Она особо подчеркнула, что соль принимает участие в обменных процессах на уровне клеток, поэтому крайне необходима для организма. Содержащиеся в этом продукте минералы поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.

— Повышенная концентрация (переизбыток) ионов хлорида натрия в крови задерживает жидкость в сосудистом русле, перегружает сердце и способствует повышению кровяного давления, — рассказала Стукова.

Для сохранения подтянутой фигуры и уменьшения риска развития рака, сахарного диабета и болезни Альцгеймера после 45 лет следует исключить из рациона колбасные изделия, сладости и консервированные продукты, рассказала в разговоре с «ВМ» врач-диетолог Анна Петрова.

По словам собеседницы «ВМ», после 45 лет человеческий организм перестраивается и больше не способен перерабатывать пищу, которая содержит большое количество калорий, консервантов и трансжиров. Источниками таких опасных веществ, по словам Петровой, выступают сладости, мучное и переработанное мясо.

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