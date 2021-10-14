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Экономист назвал условия для полного перехода России на безналичный расчет

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист назвал условия для полного перехода России на безналичный расчет
Фото: Pexels

Экономист и предприниматель Петр Заборцев рассказал, когда Россия сможет полностью перейти на безналичный расчет.

Эксперт отметил, что в мире существует устойчивый тренд на отказ от наличных платежей в пользу безналичных.

— Люди у нас в стране все больше предпочитают карточные, безналичные расчеты. То, что в быту называется удобством расчетов, в экономической науке называется сокращением непродуктивных транзакционных издержек. И это ведет к большим позитивным эффектам для всей экономики, — объяснил экономист в комментарии Nation News.

По словам Заборцева, чем более «электронными» являются деньги, чем меньше наличности обращается на рынке, тем проще, дешевле и эффективней становится денежное обращение.

По мнению экономиста, в будущем мир сможет полностью отказаться от наличных. Россия входит в число мировых лидеров в этом вопросе.

По словам экономиста, чтобы Россия могла полностью уйти от наличных, нужно развивать свои собственные расчетные и платежные системы. Необходимо упрощать такие отечественные сервисы и внедрять их во все аспекты экономических отношений.

Напомним, что по результатам исследования Boston Consulting Group за десять лет Россия смогла увеличить количество карточных транзакций на душу населения в 30 раз и вошла в список стран, приближающихся к «безналичным», передает «Царьград».

Ранее стало известно, что рубль вошел в топ-20 самых популярных мировых валют.

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