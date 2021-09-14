Рубль вошел в топ-20 самых популярных мировых валют

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По итогам июля 2021 года рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Так, рубль занял в рейтинге 20-е место с долей в международных расчетах в 0,18 процента. Первое место взял американский доллар с показателем в 39,38 процента, второе — евро с показателем в 38,43 процента, третье — британский фунт стерлингов с уровнем в 5,99 процента. Пятую и четвертую строчки рейтинга заняли японская йена и китайский юань.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что рубль смог попасть в рейтинг, так как российская сторона активно продвигает национальную валюту для международных расчетов с торговыми партнерами, пишет РИА Новости.

При этом запуск Центробанком цифрового рубля станет одним из важнейших направлений цифровизации до 2030 года. Об этом стало известно 13 сентября из стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Минфина и ЦБ.

О том, какие возможности откроются для россиян благодаря «третьей форме денег» и чем цифровой кошелек отличается от безналичного расчета, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Банка России.

В свою очередь замминистра финансов России Алексей Сазанов 8 сентября сообщил, что доходы федерального бюджета от введения наднационального цифрового налога могут составить несколько десятков миллиардов рублей.