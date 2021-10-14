Диетолог Гинзбург назвал продукты для борьбы с йододефицитом

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Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогут восполнить запас йода не хуже всем известной морской капусты.

— В банке морской капусты 1667 процентов йода от суточной нормы. Многие не догадываются, что йод содержится не только в ней. Йод является необходимым веществом для синтеза гормонов. Если их мало, у человека появляется вялость, повышается уровень холестерина в крови, дефицит энергии, — рассказывает доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Диетолог говорит, что один из главных продуктов, богатых йодом, — хурма:

— Южная ягода, растет там, где рядом море. Она накапливает йод, и в ней есть аскорбиновая кислота, которая обеспечивает благоприятное всасывание йода и синтез тиреоидных гормонов.

Следующий продукт — это хек или любая другая морская рыба. В порции хека есть суточная норма йода, а также селен, омега-3, витамин D и полезный белок. Рыбу нужно есть не менее трех раз в неделю, но, по словам эксперта, эта норма не всегда соблюдается.

— Третий продукт — фейхоа. Это ягода из тех краев, где в воздухе, воде и почве много йода. 200 граммов — и суточная норма йода в щитовидке. Фейхоа можно есть с кожурой. Йод помогает синтезировать гормоны, но он и нормализует работу самой щитовидной железы. При ее неправильной работе развивается рак, — объясняет доктор.

Также Гинзбург отмечает, что лучше не смешивать йодосодержащие продукты и крестоцветные: брокколи, редис, редьку и другие виды капусты. При таком сочетании необходимый йод хуже всасывается в организм.

Ранее доктор Гинзбург назвал продукты, которые способны снизить уровень сахара в крови.