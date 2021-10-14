Главный педиатр Москвы поддержал экспресс-тестирование детей на COVID-19

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Выявление коронавирусной инфекции на ранней стадии у детей поможет своевременно начать лечение и предотвратить осложнения. Такое мнение в четверг, 14 октября, выразил главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов.

— Появление экспресс-тестов на коронавирус поможет эффективно выявить вероятность заболевания на ранних сроках и у детей, и у взрослых. Это во многом поможет упредить возможные осложнения благодаря своевременному началу лечения, — отметил специалист.

По его словам, тест имеет очень высокую чувствительность, она составляет более 84 процентов.

Врач добавил, что постковидный синдром является одним из самых неприятных осложнений. Его проявления могут подвергнуть организм опасности в отдаленном периоде — спустя месяц после перенесенного заболевания.

Османов объяснил, что, если специалисты будут знать о факте инфицирования ребенка коронавирусом, они смогут пристально следить за его здоровьем и действовать на опережение.

Медик уточнил, что на сегодняшний день в столичных стационарах находится 149 детей с COVID-19. Всего с начала пандемии в городе было зафиксировано около 180 тысяч случаев заболевания коронавирусом среди детей. Кроме того, по словам Османова, именно у подростков заболевание склонно протекать в тяжелой форме.

В десяти столичных школах будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Первые тесты начнут делать уже в четверг, 14 октября. Об этом в среду, 13 октября, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них. Потому что младшее поколение часто переносит болезнь бессимптомно.