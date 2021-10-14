Пушкинский музей пригласил москвичей на проект «Дюрер. В фокусе»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Гете-институт приглашают горожан принять участие в просветительском проекте «Дюрер. В фокусе». Мероприятие приурочено к 550-летию со дня рождения Альбрехта Дюрера.

Музей представит специально созданные для проекта фильмы-лекции, в которых эксперты расскажут о гравюрах, рисунках и живописных работах Дюрера в сопровождении музыки композитора-минималиста Владимира Мартынова.

Главный куратор музея Альбертина (Вена, Австрия) Кристоф Мецгер поговорит о рисунках Дюрера, а Светлана Мурашкина, куратор Государственного Эрмитажа, — о гравюрах, Даниэль Хесс, директор Германского национального музея в Нюрнберге (Германия) — о портретах Дюрера.

Откроет проект 14 октября Кристоф Мецгер, который расскажет о рисунках Дюрера и объяснит, в чем их уникальность.

В субботу, 23 октября, Светлана Мурашкина расскажет о знаменитых гравюрах Дюрера в коллекции Эрмитажа, о силе художественного убеждения и о том, как Дюрер изменил ход истории искусства.

А на заключительном мероприятии 28 октября Даниэль Хесс ответит на вопрос, был ли Дюрер хорошим живописцем.

Участие в мероприятиях по билетам в музей и по регистрации, сообщается на сайте организации.