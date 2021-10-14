Путин: Россию критикуют за семейные ценности, но они очень важны

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Россию иногда критикуют за отстаивание традиционных семейных ценностей, но они очень важны — это опора страны. Об этом в четверг, 14 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме (ЕЖФ).

— Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это подчас вызывает споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес, — начал свою речь на евразийском женском форуме российский лидер.

Он учитывает все необходимые свободы, в том числе свободу самоидентификации, но по-прежнему считает, что традиционные семейные ценности очень важны. Они остаются нравственной опорой и залогом дальнейшего развития в настоящем, и в будущем, передает РИА Новости его слова.

До этого Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. Властям в ближайшие годы следует создать целостную систему поддержки семей с детьми вплоть до окончания ребенком школы, добавил Путин. Официальные лица, по словам главы государства, уже начали заниматься этим, и они «действуют поэтапно».

Базовой задачей, как уточнил российский лидер, является повышение доходов людей и создание рабочих мест. Кроме того, перед властями стоит цель обеспечить рост экономики и снять барьеры для развития малого бизнеса.