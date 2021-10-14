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Экс-сенатор Клинцевич назвал одну из главных проблем российской молодежи

Ирина Игнатенко

Общество
Экс-сенатор Клинцевич назвал одну из главных проблем российской молодежи
Фото: Пресс-служба Совфеда

Политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич указал на одну из самых острых, на его взгляд, проблем нынешней молодежи.

Он отметил, что большое количество молодых людей, живущих в городах, не хотят работать и много времени проводят за компьютером.

— У нас огромное количество молодых людей, которые сидят за компьютерами, нигде не работают, считают себя непризнанными гениями. Они говорят: «Мы не будем работать за эти копейки, — отметил он в комментарии ФАН.

Франц Клинцевич также уточнил, что проблема, разумеется, заключается не в самих высоких технологиях, а в том, как многие люди их используют. Он отметил, что в современном мире не обойтись без компьютера. Но есть удачливые блогеры, эксплуатирующие безнравственность и многие патологические вещи, которые добиваются популярности и материальной обеспеченности. Многие молодые люди думают, что смогут также добиться успеха.

До этого психолог рассказала, какими должны быть «здоровые» отношения с соцсетями.

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