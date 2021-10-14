«Сломала ему три гитары»: певица Бьянка рассказала, почему брак с гитаристом продлился недолго

Фото: Youtube/Super

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, почему ее брак с гитаристом Романом Безруковым оказался таким коротким. Они встречались полтора года, а в 2018 году состоялась свадьба. Спустя четыре месяца после торжества пара заявила о расставании.

— У меня стоял выбор: переезжать в Марокко и работать удаленно, или я ухожу из отношений. Это был архитектор, который застроил половину Марракеша. Он делал все: возил везде, поил чаями. Но было скучно! Другой менталитет! Я приезжаю назад в Россию, вся в слезах. Сидит Рома, мы смотрим друг на друга, и все случилось. А потом что-то произошло, и нам стало вместе дискомфортно. Я узнала его таким, какой он есть, он расслабился, — рассказывает Бьянка в интервью для YouTube-канала Super.

Она говорит, что брак с гитаристом не был пиаром — она испытывала к нему настоящие чувства.

— Я его очень любила. Я в нем души не чаяла. Я очень хотела, чтобы он был моим мужем. Я хотела от него ребенка, но потом начали летать гитары об стенку, тарелки. Я сломала ему три гитары, — признается Бьянка.

Певица рассказала, что больше выходить замуж не хочет, но если мужчина будет настаивать, она согласится. Сейчас у Бьянки есть отношения с человеком из сферы медицины, но его имя она не стала называть.

Ранее певица рассказывала, что ее разрыв с Романом произошел из-за другой женщины.