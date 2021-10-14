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Путин заявил, что женщины не должны выбирать между семьей и карьерой

Михаил Алимов

Общество
Путин заявил, что женщины не должны выбирать между семьей и карьерой
Фото: Администрация президента РФ

Женщины в России не должны выбирать между работой и семейной жизнью. В стране для этого создаются необходимые условия, заявил в четверг, 14 октября, президент РФ Владимир Путин.

— Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором — либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе, — рассказал он на Евразийском женском форуме (ЕЖФ).

Президент отметил, что в современных реалиях все большую роль начинают играть женщины. Благодаря им во многом решаются вопросы экономического развития, климатическая повестка дня, вопросы экологии и образования.

По его словам, во время пандемии, ставшей глобальным вызовом для мира, женщины также достойно показали себя. Они помогали больным, честно выполняли свой долг, и миллионы людей благодарят их за свое спасение. У них особая миссия в здравоохранении, которая будет продолжена и после пандемии, уверен Путин.

Он заявил, что активность женщин в поисках ответов на многие глобальные и локальные вызовы, их участие в мировой жизни способствуют максимальному раскрытию потенциала человечества.

— Сегодня это ключевой фактор прогресса, движения вперед, изменений к лучшему по всему миру, как в рамках отдельных государств, так и на всей планете, — передает его слова ТАСС.

На том же форуме президент заявил, что Россию иногда критикуют за отстаивание традиционных семейных ценностей, но они очень важны — это опора страны. Он учитывает все необходимые свободы, в том числе свободу самоидентификации, но по-прежнему считает, что традиционные семейные ценности очень важны. Они остаются нравственной опорой и залогом дальнейшего развития в настоящем и в будущем.

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