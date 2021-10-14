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Матвиенко: Женский форум должен способствовать признанию сертификатов о вакцинации в мире

Дарья Чентаева

Политика
Матвиенко: Женский форум должен способствовать признанию сертификатов о вакцинации в мире
Фото: Пресс-служба Совфеда

III Евразийский женский форум должен призвать мировое сообщество к тому, чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинам и взаимно признать сертификаты о вакцинации. Об этом в ходе заседания сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Мы должны призвать международное сообщество объединить усилия во имя здоровья людей, обеспечить равноправный доступ к вакцинам и медикаментам, взаимное признание сертификатов о вакцинировании, отказаться от любых дискриминационных практик в сфере здравоохранения, — заявила Валентина Матвиенко.

По словам председателя Совета Федерации, пандемия запустила процессы перезагрузки экономического и социального развития. А также обратила внимание общественности на влияние женщин в решении серьезных вопросов.

— Ведь именно женщины — медики, социальные работники, педагоги, волонтеры — составляют значительную долю тех, кто находится на передовой борьбы с вирусом, — сообщается в материале.

Матвиенко выразила благодарность тем, кто помогает людям в борьбе с COVID-19 и спасает жизни, сообщает ТАСС.

— Предлагаю в рамках нашего форума учредить диплом общественного признания под условным названием «Во имя жизни». Будем награждать этим дипломом женщин, которые вносят значимый вклад в здоровьесберегающие проекты, — сказала Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме, заявил, что Россию иногда критикуют за отстаивание традиционных семейных ценностей, но они очень важны — это опора страны.

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