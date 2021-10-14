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Кардиолог рассказал, какие патологии могут вызвать магнитные бури

Ирина Игнатенко

Общество
Кардиолог рассказал, какие патологии могут вызвать магнитные бури
Фото: pixabay.com

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский, рассказал, какие патологии могут вызвать магнитные бури.

Он отметил, что магнитная буря — это результат колебательных изменений, которые происходят на Земле на различных полюсах. Данные колебания приводят к изменениям в организме.

Специалист пояснил, что у людей разные степени метеозависимости. Сильная метеозависимость выражается в перебоях сердечного ритма, изменении поведения, возникновении спазмов головы, колебаниях артериального давления.

— В результате колебания артериального давления могут произойти гипертонические кризы, инфаркты. Колебания происходят и в плане сердечного ритма, что может привести к аритмии. Также меняется система свертывания крови, — рассказал врач в комментарии Nation News.

В период магнитных бурь кардиолог советует чаще изменять давление и пульс.

До этого кардиолог объяснил, как предотвратить повторный инфаркт.

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