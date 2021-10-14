На станциях и в поездах МЦК прошли рейды по контролю за соблюдением масочного режима

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Пассажирам Московского центрального кольца напомнили о необходимости соблюдать масочный режим в транспорте и на остановочных пунктах. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Так, на станции МЦК Нижегородская прошел соответствующий рейд. Далее специалисты-железнодорожники и сотрудники транспортной полиции переместились в поезд до станции Владыкино. Там москвичам также напомнили о важности ношения масок.

В пресс-службе добавили, что в зданиях ТПУ по ночам регулярно проводится санитарная обработка.

Кроме того, для защиты здоровья пассажиров в поездах «Ласточка» ежедневно проводится дезинфекция.

Приобрести средства индивидуальной защиты можно на станциях и в кассах МЦК, пишет ТАСС.

В Москве также продолжат следить за соблюдением противоэпидемических мер. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Он напомнил, что во всех развлекательных заведениях должны измерять температуру сотрудников и посетителей на входе, столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Немерюк также подчеркнул, что все гости и работники должны соблюдать масочный режим.