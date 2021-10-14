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Первый снег придет в Москву 19 октября

Полина Долганова

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Первый снег придет в Москву 19 октября
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Первый снег придет в столичный регион во вторник, 19 октября, однако формирования снежного покрова ожидать не стоит. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, появление первого снега не стоит расценивать как фактическое наступление зимы, потому что она придет в столицу только в начале второй декады ноября.

Специалист уточнил, что предстоящая зима в городе будет снежной и умеренно холодной, пишет РИА Новости.

До этого москвичам рассказали о том, зачем комплексу городского хозяйства собственные метеорологи и как работают столичные синоптики.

Специалисты следят за погодой круглосуточно из небольшого кабинета с компьютерами и картами города. Прогноз, как правило, делается на 48 часов вперед. Каждые три часа данные корректируются и обновляются. Для прогнозов синоптики используют данные Росгидромета, а также информацию с собственных датчиков. По всей Москве установлено 50 метеокомплексов. Они способны измерять температуру, влажность, атмосферное давление, а также скорость ветра. После того как данные удалось собрать, их передают в специальную систему. Затем синоптики составляют гидродинамические модели и формируют прогноз.

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