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Политолог объяснил, в чем практическая польза визита Нуланд в Москву

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог объяснил, в чем практическая польза визита Нуланд в Москву
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, в чем заключается практическая польза визита в российскую столицу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

По его словам, главное то, что рабочая поездка дипломата в Россию, ряд двусторонних мероприятий состоялись, в том числе встреча с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Политолог напомнил, что Виктория Нуланд находилась в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, а также есть российские граждане, которым закрыт въезд в США.

— Практическим шагом в этом направлении я вижу то, что была найдена развязка. То есть американская сторона сняла запреты на ряд российских лиц, а мы сняли запрет на приезд Нуланд, — пояснил Оленченко в комментарии Life.ru.

По словам собеседника, такие действия можно расценивать как шаг к налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном. Политолог выразил надежду на то, что этот визит может стать отправной точкой для развития и расширения двустороннего диалога между странами.

Ранее Нуланд оценила результаты переговоров в администрации президента России.

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