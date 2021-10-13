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Нуланд оценила результаты переговоров в администрации президента России

Полина Долганова

Политика
Нуланд оценила результаты переговоров в администрации президента России
Фото: flickr/statephotos

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд завершила переговоры в администрации президента России на Старой площади и осталась удовлетворена их результатами. Кадры с дипломатом опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На видео видно, как Нуланд показывает палец вверх, намекая на положительные впечатления от встречи.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила Москву для встречи с высокопоставленными представителями России. Дипломат планировала обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Затем Нуланд отправится в Бейрут, где 14 октября встретится с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями, чтобы обсудить реформы и предстоящие выборы, которые состоятся в 2022 году.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве. Также он предположил, что, возможно, постепенно американцы «будут уходить с Украины» или решать, как сделать так, чтобы Россия «не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма».

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