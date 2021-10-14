Россия с 9 ноября снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Финляндией и ОАЭ

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Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

— По итогам состоявшегося заседания под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами,— сообщается в материале.

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Также с 9 ноября решено снять ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, сообщили представителям СМИ в оперативном штабе по коронавирусу.

Ранее в ходе III Евразийского женского форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что форум должен призвать мировое сообщество к тому, чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинам и взаимно признать сертификаты о вакцинации.