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Сергей Собянин рассказал, что уровень освещенности Москвы позволяет видеть ее из космоса

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал, что уровень освещенности Москвы позволяет видеть ее из космоса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Уровень освещенности столицы позволяет рассмотреть город из космоса. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, освещенность города за последнее время увеличилась в полтора раза.

— Сегодня Москву из космоса видно. Один из самых освещенных городов мира. При этом дополнительные затраты энергетики были ноль, — сказал глава города, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Он объяснил, что власти столицы тратят на освещение города столько же электроэнергии, сколько и десятилетие назад.

Большое количество световых конструкций и фонарей в Москве делает мегаполис удобным для горожан, цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

До этого глава города сообщил, что за последние десять лет в столице объем выбросов опасных веществ в атмосферу уменьшился в два раза. Глава города напомнил, что население Москвы с 1990 года увеличилось на треть. При этом выбросы вредных для экологии веществ сократились на четверть. Он уточнил, что мегаполисы в последние годы стремятся к экологичности, а энергетика крупных городов становится более эффективной.

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