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Правительство выделит еще 28 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми

Михаил Алимов

Общество
Правительство выделит еще 28 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми
Фото: Правительство РФ

Правительство РФ выделит еще 28 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. Об этом в четверг, 14 октября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Сегодня выделим более 28 миллиардов рублей на выплаты детям от трех до семи лет. Их у нас по всем регионам свыше 2,5 миллиона, — рассказал он.

Отмечается, что особое внимание будет уделено семьям с тремя или более малышами. В такой ситуации их мамы чаще всего не могут работать. Поэтому они нуждаются в дополнительной поддержке. После рождения третьего ребенка и последующих родители имеют право на ежемесячное получение денежной выплаты, отметил Мишустин. Вплоть до наступления трехлетнего возраста у малыша.

— В федеральном бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 59 миллиардов рублей, — сообщил он.

Сейчас такой поддержкой обеспечены более 620 тысяч многодетных семей. Премьер-министр рассказал, что детей рождается все больше, поэтому в регионах возникла необходимость в дополнительном финансировании. Для этих целей будет выделено еще шесть миллиардов рублей, которые пойдут на поддержку более 48 тысяч детей в многодетных семьях.

В сентябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году власти охватят мерами социальной поддержки 2,5 миллиона российских семей в рамках реализации национального проекта «Демография». По ее словам, в правительстве планируют продолжать развивать мероприятия по повышению благополучия семей в России.

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