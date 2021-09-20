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Голикова заявила, что меры соцподдержки распространят на 2,5 миллиона семей к 2024 году

Анастасия Волоснова

Общество
Голикова заявила, что меры соцподдержки распространят на 2,5 миллиона семей к 2024 году
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

К 2024 году власти охватят мерами социальной поддержки 2,5 миллиона российских семей в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в правительстве планируют продолжать развивать мероприятия по повышению благополучия семей в России.

— В соответствии с поручением президента на основе принципов социального казначейства будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей, — приводит ТАСС слова Голиковой.

Летом президент России Владимир Путин отметил, что неблагоприятная картина по уровням рождаемости и смертности в России сложилась за последние несколько лет из-за COVID-19 и возникших до этого демографических ям. С 2012 по 2018 год население страны выросло на 3,8 миллиона человек, а затем случились две демографические ямы и коронавирус, посетовал президент.

При этом жилищное строительство в России, по словам президента, идет опережающими темпами, до конца года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. Страна вплотную подошла к достижению лучшего показателя за свою современную историю, подчеркнул Путин. Правительству, по его словам, следует увеличивать набранные темпы строительства, так как для этого имеются резервы.

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