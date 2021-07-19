Высокие зарплаты и рождаемость: главные заявления Путина о нацпроектах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 июля, выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Вечерняя Москва» рассказывает о главных темах выступления главы государства.

Бедность и рождаемость

Путин отметил, что целевые показатели по снижению уровня бедности в стране должны быть скорректированы с учетом роста зарплат в реальном выражении. Доходы людей, в частности, падают из-за пандемии коронавируса и ее удара по малому и среднему бизнесу, пояснил президент. При этом, уточнил он, зарплаты россиян в реальном выражении растут: по итогам года этот показатель поднялся на 3,9 процента.

Неблагоприятная картина по уровням рождаемости и смертности в России сложилась за последние несколько лет из-за COVID-19 и возникших до этого демографических ям. С 2012 по 2018 год население страны выросло на 3,8 миллиона людей, а затем случились две демографические ямы и коронавирус, посетовал Путин.

Правительству, продолжил российский лидер, следует внимательнее посмотреть на данный показатель, так как власти вкладывают серьезные деньги в здравоохранение. Цели, по его словам, должны быть реалистичными, но все-таки амбициозными. В частности, речь идет об увеличении средней продолжительности жизни до 75 лет к 2025 году.

Преодоление кризиса и поддержка семей с детьми

Более 3,5 миллиона семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году. Это в том числе произошло благодаря снижению ипотечных ставок. Начиная с этого года льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первенец, отметил президент.

Последствия кризиса России, по словам Путина, удалось быстро преодолеть благодаря гибкой и ответственной макроэкономической политике, а также поддержке бизнеса и технологий. Рост ВВП по итогам года может составить около четырех процентов, уточнил глава государства.

Стране удавалось даже «в самое трудное время» держать в фокусе общие национальные цели, несмотря на сложные испытания и мобилизацию ресурсов для борьбы с COVID-19, подчеркнул Путин.

В стране, по словам президента, создается целостная система поддержки семей с детьми. Так, уже действуют выплаты на детей от рождения до семи лет включительно.

Кроме того, дополнительно с 1 июля ежемесячные выплаты могут получать нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители с детьми в возрасте до 16 лет включительно. А в августе семьи получат на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет включительно единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Строительство жилья и национальные проекты

Жилищное строительство в России, по словам президента, идет опережающими темпами, до конца года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. Страна вплотную подошла к достижению лучшего показателя за ее современную историю, подчеркнул Путин. Правительству, по его словам, следует увеличивать набранные темпы строительства, так как для этого имеются резервы.

Президент добавил, что ответственность всех уровней власти в стране заключается в настоящее время в том, чтобы наращивать темпы работы и добиваться ощутимых изменений. Вызовы из-за пандемии COVID-19 не должны приводить к пересмотру стратегии, отметил глава государства.

России необходимо не просто отвечать на вызовы современности, а стремиться быть лидером глобальных изменений, отметил Путин. В связи с этим следует объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть, что сделано и где потребуются дополнительные решения и ресурсы, обсудить планы и практические шаги на период до 2024 года, объяснил глава государства.