Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2021 года

Фото: Администрация президента РФ

Рост ВВП страны по итогам года будет близок к четырем процентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 19 июля.

— Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырех процентов. Ну надеюсь, что близко к этому. Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, — приводит слова главы государства РИА Новости.

В начале июля Минэкономразвития повысило ожидания по приросту ВВП на 2021 год до 3,8 процента. В 2022 году ожидается рост ВВП на 3,2 процента.

В номинальном выражении оценка ВВП выросла до 122,8 триллиона рублей в этом году и до 132 триллионов — в следующем. Изменения в прогнозах вызваны улучшением динамики инвестиционного и потребительского спроса, объяснили в ведомстве. Среднегодовой прогноз цен на нефть марки Urals вырос до 65,9 доллара в 2021 году и до 64,8 доллара — в 2022-м.

Международное рейтинговое агентство S&P 17 июля подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-/А-3 со стабильным прогнозом. Аналитики агентства указывают, что данное решение отражает ожидания того, что фискальный и внешний платежный балансы страны смогут компенсировать риски для фискальной или финансовой стабильности, связанные с последствиями пандемии коронавируса и возможных дополнительных международных санкций.

При этом неопределенность относительно развития пандемии COVID-19 и новых международных санкций, по мнению агентства, остается высокой, хотя внутренний спрос в первой половине 2021 года восстанавливался быстрое, чем ожидалось. В связи с этим S&P пересмотрело прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7 процента.