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Минэкономразвития улучшило оценку ВВП России на 2021 год

Иван Юминов

Экономика
Минэкономразвития улучшило оценку ВВП России на 2021 год
Фото: Пресс-служба Госдумы

Минэкономразвития России повысило ожидания по приросту ВВП на 2021 год до 3,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в пятницу, 9 июля.

— Если бы мы сейчас начали формировать бюджет на основе старых сценарных условий, получили бы крайне жесткую бюджетную политику с необходимостью сокращения расходов, — рассказали в ведомстве.

В 2022 году ожидается рост ВВП на 3,2 процента. В номинальном выражении оценка ВВП выросла до 122,8 триллиона рублей в этом году и до 132 триллионов — в следующем.

Изменения в прогнозах вызваны улучшением динамики инвестиционного и потребительского спроса, объяснили в ведомстве. Среднегодовой прогноз цен на нефть марки Urals вырос до 65,9 доллара в 2021 году и до 64,8 доллара — в 2022-м.

Итоговый прогноз будет опубликован в конце августа — начале сентября, приводит сообщение министерства газета «Известия».

Ранее сообщалось, что инфляция в России обновила пятилетний рекорд. По состоянию на 5 июля в годовом выражении она составила 6,5 процента — это самый высокий уровень с августа 2016 года. Отмечается, что основной вклад в рост инфляции вносят продовольственные товары за счет резкого увеличения цен на плодоовощную продукцию.

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