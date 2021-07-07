Инфляция в России обновила пятилетний рекорд

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Инфляция в России по состоянию на 5 июля в годовом выражении составила 6,5 процента. Такие данные представило Министерство экономического развития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

Годовая инфляция в 6,5 процента — это самый высокий уровень с августа 2016 года, а месячная инфляция достигла 0,69 процента. Такого показателя не было с июня 2012 года.

Отмечается, что основной вклад в рост инфляции вносят продовольственные товары за счет резкого увеличения цен на плодоовощную продукцию.

При этом в июне продовольственная инфляция замедлилась. Но пока продолжают расти цены уже на непродовольственные товары за счет продукции с высокой импортной составляющей и строительных материалов. Ускорилась и инфляция, которая связана с ростом цен на туристические услуги.

Согласно данным Росстата, в мае годовая инфляция в России поднялась до максимума с 2016 года и составила 6,02 процента. К 7 июня она выросла до 6,15 процента. Банк РФ прогнозирует возвращение инфляции к значению около 4 процентов во второй половине 2022 года, сообщает агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции и ВВП. Глава ведомства уточнил, что это позволит не допустить ужесточения бюджетной политики, а также позволит сформировать бюджет регионам более точно.