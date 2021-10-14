Врачи назвали продолжительность естественного иммунитета от коронавируса

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О продолжительности естественного иммунитета от коронавируса рассказали российские медики, которые уже долгое время наблюдают за развитием заболевания. Большинство сходится во мнении, что прививку стоит делать через шесть месяцев после болезни.

Специалисты отмечают, что естественный иммунитет продолжается от шести месяцев до двух лет. Но все это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Чтобы не рисковать, прививку стоит сделать через полгода, отмечает врач-пульмонолог, профессор и доктор медицинских наук Александр Карабиненко

— Если человек привился, то через шесть месяцев стоит повторить. Если не болел, то делать сразу. Если болел, то тоже через полгода, — пояснил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии ОСН.

До этого вирусолог заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране. Алексей Аграновский отмечает, что это единственный способ остановить пандемию.