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Рошаль поддержал экспресс-тестирование детей на COVID-19

Дарья Чентаева

Общество
Рошаль поддержал экспресс-тестирование детей на COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что экспресс-тестирование школьников на коронавирус является важным и нужным шагом для борьбы с инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

— Я предполагал, что этот вопрос встанет в самое ближайшее время, потому что возраст детей, которые поражаются COVID-19, к сожалению, молодеет, и вопрос остается острым, как дальше себя поведет COVID-19 - неизвестно. Поэтому, с моей точки зрения, снижение возраста тех, кого мы тестируем, школьников, оно важно и нужно.Поэтому я лично инициативу поддерживаю, — заявил педиатр.

По словам Леонида Рошаля, не стоит превращать эту идею в безумство, нагнетать или публиковать еще непроверенные факты, но важно, чтобы люди понимали происходящее и жили с открытыми глазами, сообщается в Telegram-канале.

Ранее главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов поддержал экспресс-тестирование детей на COVID-19. По его словам, выявление коронавирусной инфекции на ранней стадии у детей поможет своевременно начать лечение и предотвратить осложнения.

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