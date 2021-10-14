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Владимир Путин заявил, что РФ вложит 255 миллионов долларов в развитие авиации

Виктория Сикерина

Политика
Владимир Путин заявил, что РФ вложит 255 миллионов долларов в развитие авиации
Фото: Администрация президента РФ

Россия планирует за 2021 год вложить 255 миллионов долларов в развитие и поддержку региональных воздушных перевозок и совершенствование авиаинфраструктуры. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 октября, в ходе открытия Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Лидер государства отметил, что авиация в стране играет особенную роль.

— Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока, — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент России заявил, что 417 региональных авиамаршрутов получат субсидии за счет указанных денежных средств. Также модернизируют свыше 60 аэропортов в стране, передает РИА Новости.

В четверг, 14 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ выделит еще 28 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. При этом особое внимание будет уделено семьям с тремя или более малышами.

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