Сквер «Сказка» благоустроили в Дзержинском

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили дзержинский сквер «Сказка», сообщает портал «Подмосковье сегодня».

При создании площадки использовались различные природные формы: холмы, дюны, мосты, деревья, цветы.

В результате благоустройства в парке появились различные функциональные зоны: несколько детских площадок, разных по наполнению и возрастной категории, площадка с тренажерами, места для отдыха и зона настольных игр. Старую хоккейную площадку расширили и превратили в многофункциональную спортивную площадку для футбола, баскетбола и танцев.

Также в парке появились новые скамейки, урны, столы для игры в настольный теннис, новое уличное освещение. Также были высажены цветы и кустарники.

— Теперь это место станет новой точкой притяжений маленьких жителей города, — отметил глава Минблагоустройства Михаил Хайкин.

Парк культуры и отдыха «Дулевский» открылся в Подмосковье после благоустройства.