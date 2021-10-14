Депутат МГД Киселева: Хорошая погода в Москве позволит продлить сезон велопроката

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В Москве продлили работу велопроката до 1 ноября, и в случае хорошей погоды сезон может быть продолжен. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

— Прогнозы синоптиков обещают нам самый сухой октябрь за долгие годы, и это хорошая возможность прокатиться на велосипеде по городу. В зависимости от погодных условий сезон может быть продлен и на более долгий срок. Так, в прошлом году велопрокат прекратил работу в конце ноября, — заявила депутат.

В Мосгордуме уверены, что прокат велосипедов будет востребован в осенний период, передает агентство городских новостей «Москва».

— В этом сезоне уже было совершено свыше 4,5 миллиона поездок, и работа сервиса продолжается. На спрос влияет и доступность этой услуги: в сентябре, например, появился новый тариф «Поминутный», где в начале поездки вы платите 20 рублей, а затем — по 5 рублей за минуту. Это хороший вариант для тех, кому нужно быстро добраться на небольшое расстояние — например, до метро, чтобы поехать на работу общественным транспортом. Этот тариф привлек множество новых пользователей: пятая часть тех, кто впервые подключился к прокату, выбирает именно такой тариф, — отметила Киселева.

Велопрокат работает в Москве с 2013 года. По словам депутата, повышенный спрос москвичей к велопрокату демонстрирует интерес к коротким поездкам по столице.

— Жители Москвы, туристы пользуются сервисом очень активно, привлекают внимание и новые велосипеды с электродвигателями. Новые возможности, развитие велоинфраструктуры — велодорожек, парковок — делают этот вид транспорта все востребованнее. И это хороший признак того, что люди делают шаг в сторону сохранения здоровья, сбережения окружающей среды, — заключила Мария Киселева.

Ранее директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов предложил выплачивать надбавку к зарплате сотрудникам, которые добираются на работу на велосипеде или самокате. По его словам, надбавка должна стать вознаграждением для сотрудника, вносящего вклад в защиту природы.