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РФ возобновит авиасообщение еще с девятью государствами

Виктория Сикерина

Общество
РФ возобновит авиасообщение еще с девятью государствами
Фото: Pexels

Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

Восстановление воздушных маршрутов запланировано на 9 ноября.

Теперь на Багамы можно будет улететь из Москвы два раза в неделю. При этом в Иран самолеты будут отправляться трижды в неделю из столицы и единожды в неделю из Сочи.

Из Москвы в столицу Нидерландов запланировано семь рейсов каждые семь дней. При этом в Амстердам также можно будет улететь из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.

Из северной столицы с 9 ноября россияне смогут дважды в неделю улетать в Швецию и Норвегию. В Оман и Словению из Москвы можно будет отправиться дважды и трижды в неделю соответственно.

Из Москвы в Тунис предусмотрено семь рейсов каждые семь дней, а из Санкт-Петербурга — два.

Однако в Таиланд смогут улететь только те граждане, которые вакцинировались против коронавирусной инфекции. Самолеты будут отправляться два раза в неделю из Москвы и других аэропортов страны, передает ТАСС.

Также 9 ноября Россия снимет ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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