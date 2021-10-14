Более 40 проектов строительства домов по реновации согласовали в Москве с начала года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала 2021 года Мосгосэкспертиза согласовала 42 проекта строительства домов по программе реновации. Здания возведут в 26 районах семи округов столицы. Об этом сообщил председатель московского Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

— В рамках экспертизы проектной документации жилых домов по программе реновации экспертами проводится проверка на соответствие федеральному и региональному законодательству, строгим столичным градостроительным нормам и стандартам, а также сводам правил по проектированию и строительству, — сказал Леонов.

Специалисты будут заниматься конструктивными и архитектурными особенностями домов, отделкой квартир. Также будут построены спортивные и детские площадки, обустроены зоны отдыха и озеленена прилегающая территория.

Новостройки появятся на юго-востоке Москвы, востоке и северо-востоке города, сообщается на официальном сайте мэра города.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. Благодаря ей около миллиона жителей столицы обретут комфортное современное жилье. В новые квартиры уже переехали более 41 тысячи москвичей.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что для кварталов реновации утверждено 18 комплексных схем инженерного обеспечения. По его словам, это позволит сократить временные издержки на прокладку инженерных коммуникаций.