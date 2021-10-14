Экс-глава МВД Украины заявил о необходимости военного сценария по Донбассу и Крыму

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Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что генштаб военных сил страны должен разработать военный сценарий по возвращению территорий Донбасса и Крыма. Такое мнение он выразил в четверг, 14 октября.

По его словам, эту идею следует реализовать с применением современного вооружения и новых стратегий.

— Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, нужно оставить дипломатам, — сказал экс-министр.

Также на персональной странице в социальной сети Facebook Арсен Аваков добавил, что Киев должен иметь наработанный военный сценарий по возвращению указанных территорий.

В воскресенье, 10 октября, внештатный советник руководителя офиса главы Украины Алексей Арестович отметил, что российский президент может одним звонком по телефону остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Украине Крым.

Он подчеркнул, что власти Украины дают России возможность «урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».