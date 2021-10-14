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Эксперт оценил портрет типичного нарушителя ПДД

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт оценил портрет типичного нарушителя ПДД
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль оценил социальный портрет типичного нарушителя правил дорожного движения, составленный сотрудниками ГИБДД столицы.

Типичными нарушителями оказались мужчины — представители рабочей профессии в возрасте 26–35 лет с водительским стажем более 10 лет. Чаще всего они имеют среднее образование.

По мнению эксперта, серьезно относиться к таким усредненным фактам и делать какие-то определенные выводы на их основании крайне сложно. Например, недавно было проведенодругое исследование: какие водители чаще всего нарушают правила дорожного движения. Антирейтинг возглавили владельцы премиальных марок: Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley, а они не вписываются в портрет человека рабочей профессии со средним образованием.

Эксперт уточнил, что подобные исследования могут быть полезны для страховых компаний.

— Если потенциальный страхователь состоит в «группе риска» — относится к той категории людей, которая чаще попадает в ДТП, — то и стоимость полиса для него может быть выше, чем для тех, кто ездит аккуратно и без аварий, — пояснил он в комментарии «МИР 24».

До этого ГИБДД назвала причины самых опасных аварий.

Источник: mir24.tv

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