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В РФПИ выяснили, что сочетание AstraZeneca со «Спутником Лайт» дает высокий иммунитет

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
В РФПИ выяснили, что сочетание AstraZeneca со «Спутником Лайт» дает высокий иммунитет
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Сочетание вакцин против коронавирусной инфекции AstraZeneca и «Спутник Лайт» демонстрирует более сильный иммунитет к заболеванию, чем исключительное применение зарубежного лекарственного препарата. Об этом в четверг, 14 октября, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

К такому выводу специалисты пришли после получения результатов промежуточного исследования образцов тысячи участников из Аргентины.

— Комбинация AstraZeneca-«Спутник-Лайт» ранее показала высокие результаты иммуногенности и безопасности в Азербайджане, а теперь и в Аргентине. Комбинация AstraZeneca-«Спутник-Лайт» показала более высокие уровни иммуногенности, чем оригинальная вакцина AstraZeneca, — отметили в фонде.

Также эксперты учреждения доказали, что однокомпонентная российская вакцина эффективно показывает себя в универсальном усилении других препаратов: AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, а также вызывает сильный иммунитет к инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение РФПИ.

В РФПИ выяснили, что сочетание AstraZeneca со «Спутником Лайт» дает высокий иммунитет

В среду, 13 октября, в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует эффективность до 83 процентов в качестве бустера для других вакцин против штамма «дельта» коронавируса.

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