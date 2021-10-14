Малыш появился на свет: сотрудники ГИБДД Москвы доставили роженицу в больницу

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Сотрудники московской ГИБДД по северу города старшие лейтенанты Александр Акимов и Вадим Яркин доставили женщину в родильный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 14 октября.

Экипаж ДПС в составе указанных сотрудников нес службу на Дмитровском шоссе. В этот момент к ним обратился за помощью взволнованный водитель такси. Он рассказал, что у его беременной пассажирки начались роды прямо в салоне автомобиля и довезти девушку до медицинского учреждения он может не успеть.

Александр Акимов и Вадим Яркин решили доставить роженицу в больницу на патрульной машине.

— Еще один малыш благодаря нашим сотрудникам благополучно появился на свет... Будущая мама была доставлена в роддом в считаные минуты, а через некоторое время стало известно, что на свет появился здоровый мальчик, — написали в пресс-службе ГИБДД столицы.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Уточняется, что спасшие женщину сотрудники ДПС прибыли на выписку и поздравили родителей с пополнением в семье.

Похожий случай произошел летом 2021 года. Тогда сотрудники подмосковной Госавтоинспекции доставили беременную женщину в роддом. В результате гражданка благополучно родила ребенка. Во время выписки автоинспекторы поздравили новоиспеченных родителей и подарили им автокресло.