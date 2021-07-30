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Сотрудники ГИБДД доставили беременную женщину со схватками в роддом

Илья Ашуров

Происшествия
Сотрудники ГИБДД доставили беременную женщину со схватками в роддом
Фото: Пресс-служба ГИБДД МО

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции доставили беременную женщину в роддом. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, взволнованный мужчина подошел к автоинспекторам и сказал, что у его жены начались схватки.

Женщину срочно нужно было доставить в больницу, а движение на дороге было затруднено.

Сотрудники ГИБДД пересадили роженицу в патрульный автомобиль и включили звуковой сигнал с проблесковыми маячками. Вскоре женщина вместе с супругом были доставлены в балашихинский перинатальный центр.

— После оказания помощи сотрудники Госавтоинспекции вернулись к месту несения службы, продолжив свою работу, — отметила Петрова.

Женщина благополучно родила ребенка. Во время выписки автоинспекторы поздравили новоиспеченных родителей и подарили им автокресло.

Видео: Пресс-служба ГИБДД МО

В начале июля инспекторы ГИБДД помогли москвичу сделать предложение своей возлюбленной.

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