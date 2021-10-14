Наталья Сергунина: Представители гастрономической отрасли Москвы добиваются действительно мирового признания

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва стала одним из международных центров делового, событийного, образовательного, культурно-познавательного и, конечно, гастрономического туризма. Об этом в четверг, 14 октября, заявила заместитель мэра Наталья Сергунина на пресс-конференции в концертном зале «Зарядье», посвященной презентации ресторанного гида Michelin по российской столице.

По словам заммэра, вручение звезд Michelin ресторанам города — это значимое событие для всего профессионального сообщества.

— Знакомство с нашей страной невозможно без знакомства с ее кухней. Высокий уровень гастрономической культуры, которого достигла Москва, — это заслуга рестораторов, шеф-поваров, кондитеров, официантов. Всех, кто работает в отрасли. Благодарю каждого из вас за ваш труд. Вы делаете город еще более привлекательным и гостеприимным. Вместе вы развиваете московскую гастрономию и добиваетесь действительно мирового признания, — сказала Наталья Сергунина.

Российская столица станет первым городом в СНГ, отмеченным в гиде Michelin, что, в свою очередь, даст дополнительный импульс для развития туристической сферы.

Заммэра напомнила, что для удобства путешественников в Москве создан цифровой туристический сервис Russpass. Он работает уже более года. За это время им воспользовались 1,4 миллиона человек. Сервис помогает при планировании поездки по столице и другим городам России. В одном месте можно приобрести готовый тур или составить собственный маршрут путешествия, купить билеты на самолет, поезд, автобус, на экскурсии, в музеи и театры, а заодно узнать о достопримечательностях и полезных услугах. Сегодня в сервисе есть более 3,2 тысячи предложений по всем регионам России: от Калининградской области до Камчатки. Среди них 780 готовых туристических пакетов, 160 экскурсионных программ и свыше 100 бесплатных авторских маршрутов по 25 направлениям.

Также в пресс-конференции приняли участие международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

12 октября Пулленек рассказал, что гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в ресторанах Москвы. Он добавил, что инспекторы гида следили за столичным гастрономическим рынком в течение нескольких лет.