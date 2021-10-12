Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в ресторанах Москвы. Об этом рассказал международный директор гида Гвендаль Пулленек.

— В России и Москве в частности мы впечатлены качеством продуктов, которые можно найти. Я говорю об овощах, фруктах, а также о мясе и морепродуктах. Россия и Москва в частности стала перекрестком гастрономического влияния и настоящим центром, где можно найти качественные и разнообразные продукты, — сказал он.

Пулленек отметил, что инспекторы гида Michelin следили за столичным гастрономическим рынком в течение нескольких лет. Он указал на то, что решение объявить о приходе гида в Москву связано с тем, что «здесь есть гастрономическая сцена, которая продолжает созревать». Появились молодые шеф-повара, есть кухня разных стилей, богатство и динамика, передает РИА Новости.

14 октября будет представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы. Презентация пройдет в концертном зале «Зарядье». Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом в СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.

Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит рейтингование в главном офисе в Париже.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», чего ждать от прихода гида «Мишлен» в Москву. Основное, на что обращают внимание мишленовские инспекторы, по заверениям их руководства, — это качество продуктов, мастерство повара, гармония вкусов, проявление индивидуальности шефа в блюдах, соотношение цены, а также неизменность качества и сервиса между визитами тайных оценщиков.