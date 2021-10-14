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ГИБДД выявила более 11 тысяч автомобилей-«призраков» с начала года

Виктория Сикерина

Происшествия
ГИБДД выявила более 11 тысяч автомобилей-«призраков» с начала года
Фото: moscow-live

Сотрудники ГИБДД по столице с начала 2021 года обнаружили примерно 11 тысяч транспортных средств с прекращенной регистрацией. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе ведомства по городу.

Уточняется, что передвижение таких автовладельцев по улицам Москвы пресечено.

Слаженные действия сотрудников ДПС позволили обнаружить граждан, которые регулярно избегают ответственности за нарушения, зафиксированные камерами фото и видеонаблюдения.

— Для этого нам не нужны специальные рейды. Мы ежедневно выявляем транспорт, не зарегистрированный в установленном порядке, — отметили в столичной ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления.

Также в четверг, 14 октября, в ГИБДД Москвы составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах города по итогам девяти месяцев 2021 года.

В результате типичным нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, который имеет среднее специальное образование и рабочую профессию.

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