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В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД

Илья Ашуров

Происшествия
В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД
Фото: Pexels

В столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев этого года.

— Провели анализ среди водителей, допустивших нарушения в области безопасности дорожного движения, и составили социальный портрет нарушителя, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, типичный нарушитель — мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.

Инспекторы также установили и время нахождения за рулем усредненного нарушителя: он успевает пренебречь правилами меньше чем за один час.

Согласно статистике ГИБДД, за первые девять месяцев 2021 года в Москве зарегистрировали 6141 случай ДТП, в результате которых погибли 243 человека и 6976 пострадали.

В ведомстве также отметили, что с января по сентябрь этого года произошло 570 ДТП с участием детей. В результате такого рода аварий пострадал 601 ребенок и еще 8 погибли.

Наиболее распространенные виды ДТП по итогам девяти месяцев — столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов.

По данным ГИБДД, в Москве на прошлой неделе 24 ребенка пострадали в результате ДТП. Всего с 4 по 10 октября в столице произошло 61 ДТП с участием пешеходов. При этом только в 22 эпизодах пострадавшие соблюдали правила дорожного движения и переходили дорогу в положенном месте.

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