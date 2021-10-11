Двадцать четыре ребенка-пешехода пострадали в ДТП на минувшей неделе в Москве

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В Москве на прошлой неделе 24 ребенка пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

По данным ведомства, всего с 4 по 10 октября в столице произошел 61 случай ДТП с пешеходами. При этом только в 22 эпизодах пострадавшие соблюдали правила дорожного движения и переходили дорогу в положенном месте.

Всего за указанный период автоинспекторы выявили свыше 3200 нарушений со стороны пешеходов.

Также за прошедшей неделе в числе пострадавших пешеходов — 24 ребенка.

— Уважаемые участники дорожного движения, безответственность на дороге рано или поздно приведет к одному — либо вы попадете под автомобиль, либо ваш ребенок, подражая неправильным примерам со стороны взрослых, — заключили в ведомстве.

В пятницу, 8 октября, в столице произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних. Оба происшествия были зафиксированы на нерегулируемом пешеходном переходе. В первом случае десятилетний мальчик, переходя дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, попал под колеса автомобиля такси. ДТП произошло в 3-м Новомихайловском проезде. Водителем оказался 59-летний мужчина. Ребенок был госпитализирован.

Второй случай произошел на Нахимовском проспекте. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на 58-летнюю женщину с 9-летней девочкой. Они также переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они были госпитализированы, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь — август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.