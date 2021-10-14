Четверых детей заперли в захламленной квартире под Оренбургом на сутки

Фото: Пресс-служба управления МВД России по Оренбургской области

Четверых детей на сутки закрыли в заваленной мусором квартире в городе Гае под Оренбургом без еды, элементарных предметов первой необходимости и в антисанитарных условиях. Об этом сообщили в четверг, 14 октября, в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

В местное отделение полиции поступило обращение о том, что в квартире находятся малолетние дети без присмотра взрослых. На место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Сауле Колумбаева и Евгений Атаманов.

Прибывшие по адресу сотрудники установили, что младшему ребенку четыре месяца, а старшему — семь лет. Квартиру удалось открыть с помощью их бабушки.

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Полицейские зафиксировали в жилом помещении отсутствие еды, средств гигиены и антисанитарию. В результате детей направили в Орский специализированный дом ребенка и реабилитационный центр для детей «Островок» в Гае.

Мать несовершеннолетних нашли в Орске. На нее составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также семью поставили на профилактический учет ПДН, говорится в сообщении ведомства.

В августе стало известно, что врачи заперли в палате и отказались кормить двухлетнего ребенка в больнице № 88 в Волгограде. До этого малыша отобрали у наркозависимой матери.