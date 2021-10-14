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Около 40 новых маршрутов наземного транспорта запустят в ЦАО и ЮАО в ноябре

Дарья Чентаева

Город
Около 40 новых маршрутов наземного транспорта запустят в ЦАО и ЮАО в ноябре
Фото: Московский транспорт

В ноябре в Центральном и Южном административных округах Москвы запустят 38 новых маршрутов наземного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— В ноябре наземный транспорт в ЦАО и ЮАО перейдет на новый уровень: мы пустим там 38 новых быстрых маршрутов обновленной «Магистрали, — заявили представители ведомства.

Отмечается, что новые маршруты пройдут по всем основным магистралям районов: Каширскому шоссе, улице Липецкая, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и другим. Планируется, что время в пути для пассажиров сократиться на 30–40 процентов.

В ведомстве добавили, что в Центральном административном и Южном административном округах обновят 200 маршрутов наземного транспорта, уменьшат интервалы между рейсами, откроют новые прямые маршруты и построят новые остановки для пассажиров, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее депутат Московской городской думы Мария Киселева сообщила, что в столице продлили работу велопроката до 1 ноября, и в случае хорошей погоды сезон может быть продолжен.

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