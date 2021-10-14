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ФСБ задержала 14 причастных к финансированию террористической организации в России

Виктория Сикерина

Происшествия
ФСБ задержала 14 причастных к финансированию террористической организации в России
Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в семи регионах страны 14 экстремистов, причастных к террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщили в четверг, 14 октября, в Центре общественных связей ведомства.

В пресс-службе ФСБ отметили, что подозреваемых задержали в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

— Проведены задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, действующей на территории Сирийской Арабской Республики, — заявили в ведомстве.

Во время обысков в местах проживания задержанных сотрудники ФСБ обнаружили средства коммуникации, платежные системы и религиозно-экстремистскую литературу, что указывает на причастность лиц к указанным преступлениям.

Видео: @smotri_media

Также в отношении пяти человек возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

— Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ходе спецоперации в Москве и Подмосковье правоохранители задержали восемь боевиков. Целью террористов было свержение действующего конституционного строя и создание «всемирного халифата».

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — запрещенная на территории России террористическая организация, была создана в 2017 году.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ­— террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

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